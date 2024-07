Das Fünf-Sterne-Hotel und -Resort Wynn Palace Cotai im Stadtzentrum von Macau beherbergt exklusive Einkaufsmöglichkeiten, erstklassige Restaurants und ab Januar 2024 auch den neuesten Standort des Illuminariums. Dabei handelt es sich um eine Art immersives Erlebnis-Franchise mit mehreren globalen Standorten.

Bisherige Illuminarium-Standorte wurden in erster Linie nach Maß gebaut, aber das neue Erlebnis war in dieser Hinsicht einzigartig. „Wir hatten einen sehr definierten Raum, mit dem wir umgehen mussten – wir befinden uns in einem großen Resort“, sagt Alan Greenberg, CEO von Illuminarium Experiences.

Um diesen Raum optimal nutzen zu können, entschied man sich für Griffyn 4K50-RGB Laserprojektoren von Christie. Der Griffyn 4K50-RGB ist ein sehr kleiner und leichter Laserprojektor mit 50.000 Lumen.

Am Projekt waren weitere Unternehmen beteiligt, unter anderem die Rockwell Group, Electrosonic, Holoplot und Legends Projektmanagement.

24/7-Support inklusive

Die ersten Shows, die im Illuminarium Macau liefen, waren „Space: A Journey to the Moon and Beyond“ und aktuell „Wild: An Immersive Safari Experience“. Letzere führt die Besucher in die Savanne Afrikas.

Um weiterhin den richtigen Grad an Immersion sicherzustellen, bietet Christie Professional Services rund um die Uhr Service und Support für das komplette AV-System im Illuminarium. Professional Services verfügt über Standorte auf der ganzen Welt und ein umfassendes Netzwerk von Kundendienstingenieuren, Projektmanagern sowie Schulungs- und Servicetechnikern.

„Das Illuminarium im Wynn Palace kombiniert eine hochwertige Umgebung mit AV-Technologie. Es ging um schnelle Zeitpläne und neue Inhalte – das war eine große Chance für Illuminarium und unsere Technologiepartner, sagt Alan Greenberg. „Wir sind sehr stolz darauf, von Wynn Resorts ausgewählt worden zu sein, Illuminarium nach Macau zu bringen.“