Der Display-Anbieter Data Modul setzt auch bei professionellen Displays auf die Force-Touch-Technologie, die man von Consumer-Produkten wie Smartphones erkennt. Force Touch erkennt, wie stark man mit dem Finger auf ein Display drückt. Das soll auch für industrielle Anwendungen Vorteile bieten.

Ein Potenzial für Force Touch sieht Datamodul vor allem in sicherheitsrelevanten Bereichen wie der Bahn- und Maschinensteuerung sowie in der Lebensmittel-, Automobil- und Medizinbranche. Hier soll die Technologie eine Alternative zu mechanischen Tasten darstellen. Die zusätzliche haptische Interaktion soll dort die Sicherheit erhöhen.

Data Modul beobachtet nach eigenen Angaben zunehmendes Interesse an der Technologie in den Bereichen Lebensmittel, Gesundheitswesen und Automotive. Force Touch basiert auf der projiziert-kapazitiven (PCAP) Technologie und erweitert diese um die Erfassung der Druckkraft in der Z-Achse. Dies ermöglicht eine dreidimensionale Auswertung, die ungewollte Eingaben nahezu ausschließt. Die Erkennung der Druckkraft sorgt für eine differenziertere Bedienung und höhere Funktionssicherheit.

