invidis Market Compass Die Top Digital Signage-Player in UK & Irland

Das Vereinigte Königreich bildet zusammen mit Irland hinter der DACH-Region den zweitwichtigsten Digital Signage-Markt Europas. UK ist Heimat vieler weltweit tätiger Ladenbau-Architekten. Hier werden Retail-Trends gesetzt, die Auswirkungen europaweit und bis nach Dubai haben. Auch hier ziehen die M&A-Aktivitäten langsam an: In diesem Jahr übernahm Zetadisplay das Unternehmen Beyond Digital Solutions.

Welche DS-Unternehmen dominieren in Europa? Den invidis Market Compass zum gesamten europäischen Markt finden Sie in unserem Jahrbuch 2024. Zudem sind ein spezifischer Market Compass für alle wichtigen europäischen Märkte enthalten, sowie eine Übersicht der wichtigsten Integratoren in Nordamerika. Laden Sie sich das invidis Jahrbuch 2024 kostenlos herunter.

Die Leader in UK & Irland

Auf Platz 1 steht Trison UK, vormals Beaver-Group, unter der Leitung von Peter Critchley, auf Platz 2 ist M-Cube. Platz 3 geht an Pixel Inspiration, die 30.000 Displays weltweit verwalten.

