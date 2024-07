Indiens Wirtschaft ist der aufsteigende Stern in Asien und wächst schneller als die meisten anderen Länder in APAC. Vor allem die IT wird zu einem wichtigen Eckpfeiler der Erfolgsgeschichte des Subkontinents. In den vergangenen Jahrzehnten gingen die Talente im technischen Bereich ins Ausland, aber das ändert sich jetzt. IT-Fachleute ziehen zurück nach Indien.

Bangalore hat sich zum Silicon Valley Indiens entwickelt, aber auch Mumbai und das nahe gelegene Pune sind IT-Hotspots auf dem Subkontinent. Die meisten großen Technologieunternehmen und kleineren IT-Dienstleister betreiben Softwareentwicklungszentren in Indien. Digital Signage-Marktteilnehmer sind da keine Ausnahme: Das weltweit größte Digital Signage Pureplay-Unternehmen Stratacache (Scala) entwickelt Software in Bangalore. Viele andere Digital Signage-ISVs lagern Softwareentwicklungen nach Indien aus.

Neben der einfachen, aber sehr anspruchsvollen Softwareentwicklung verfügt Indien auch über das drittgrößte Startup-Ökosystem der Welt. Sehr innovative und coole Start-ups entwickeln IT-Lösungen für morgen – ein großes Potenzial für die Digital Signage-Branche, mit dem sie zusammenarbeiten kann. Die pulsierende Start-up-Szene und die Big-Tech-Softwareentwicklung bieten indischen Fachkräften große Karrierechancen – im In- und Ausland. Heise Online berichtete darüber, wie Indien den Software-Brain-Drain eindämmt.

Indien entwickelt sich zu einem der heißesten Märkte für Innovationen – auch für Digital Signage und Einzelhandelstechnologie. invidis wird Ende September im Rahmen der Infocomm India für unsere Digital Signage Konferenz wieder in Indien sein.

