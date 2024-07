LED in der Fertigung Trison und Samsung statten Siemens Energy aus

Am 26. Juni eröffnete Siemens Energy seine Produktion für Vakuumschaltröhren in Berlin. Diese sind ein Prestigeprojekt: Als Herzstück des „Blue Portfolio“ sollen sie bei einer klimaneutralen Stromproduktion helfen, die auch die Spannwerke mit einschließt.

Dementsprechend wurde die erste Ausbaustufe der Produktion zelebriert, und auch zukünftig sollen sich Besucher von der Fertigung ein positives Bild machen können. Um dies zu unterstützen, setzte Siemens Energy schwer auf Digital Signage: Für Besucher im Rundgang deutlich sichtbar, unterstützen vier große Displays die Führungen. Außerdem wird im Eingangsbereich eine Forced-Perspective-Darstellung der Vakuumschaltröhren gezeigt – mit zwei vertikalen und einer Bodenfläche, um ein Produktbild mit 3D-Effekt zu unterstützen. Zwei weitere Screens, einer im Innen- und einer im Außenbereich, unterstützen zusätzlich die visuelle Kommunikation.

Die Screens wurden von Trison und den Corporate IT Collaboration Services von Siemens Energy eingerichtet und installiert. Zum Einsatz kamen dabei ausschließlich Produkte von Samsung.

Zu den installierten Produkten zählt die All-on-One LED der IAC-Reihe. Für den Forced-Perspective-Aufbau wurden Indoor-Cabinets der IEA-Serie genutzt. „Unsere hochauflösenden Displays geben Besucher*innen des Werks in Berlin einen realitätsnahen Einblick in eine der fortschrittlichsten Produktionen Deutschlands“, sagt Amit Chatterjee, Manager Pre-Sales Solutions bei Samsung Electronics. „Ähnlich wie Siemens Energy treibt auch uns die Frage an: Wie können wir unsere Technologien kontinuierlich verbessern und gleichzeitig deren Auswirkungen auf die Umwelt verringern? Bei der Entwicklung unserer LED-Lösungen haben wir deshalb nicht nur ein hervorragendes, leuchtstarkes Bild zum Ziel, sondern auch einen geringen Energieverbrauch und eine hohe Nutzungsdauer.“

Anzeige