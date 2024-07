Media Frankfurt, die Vermarktungsgesellschaft des Frankfurter Flughafens, bietet Werbetreibenden ab sofort eine KI-gestützte Aufmerksamkeitsanalyse von Kampagnenmotiven an. Das neue Tool soll nicht nur den Wirkungsvergleich verschiedener Kreationen ermöglichen; Kunden können auch vor dem Kampagnenstart den Content für das Werbeumfeld Flughafen und für spezifische Werbeflächen optimieren.

Das Tool basiert auf einem Modell der Universität Oxford, das in Zusammenarbeit mit JC Decaux entwickelt wurde. Mit einer Deep-Learning-Technologie wird geprüft, wie das Motiv wahrgenommen wird: Heatmaps zeigen an, an welchen Stellen genau die Aufmerksamkeit der Flughafenbesucher gebunden wird.

Berechnet man für einzelne Elemente der Kampagne zusätzlich die Attention Scores, ist es zudem möglich, Kampagnen und Kampagnenelemente anhand der Scores auf Zahlenebene zu vergleichen. Zudem kann zusätzlich der grobe Blickverlauf analysiert werden. Der Algorithmus wurde dazu mit echten Eyetracking- und Mousetracking-Daten trainiert.

Schnelle Rückmeldung

„In der Kampagnenkreation spielt Künstliche Intelligenz schon heute eine große Rolle. Wir gehen jetzt einen Schritt weiter und liefern Daten zur Aufmerksamkeitsleistung der Motive. Das Modell ist auf dem neuesten Stand der Forschung und liefert eine hohe Genauigkeit zwischen Algorithmus und Realität“, sagt Alexandra Karim, Team Lead Data & Customer Insights bei Media Frankfurt.

Die KI-gestützte Analyse soll vor allem schnelle Unterstützung liefern: Kunden und Agenturen erhalten laut Media Frankfurt innerhalb eines Tages Feedback, das es ihnen ermöglicht, Kampagnenmotive zu vergleichen oder potenzielle Optimierungsansätze für die getestete Kampagne zu identifizieren.

Umfassende Wirkungsprüfung möglich

Kunden, die eine umfassende Wirkungsforschung wünschen, können mit dem Test-Verfahren Digital Airport Walk alle wichtigen Wirkungsparameter prüfen lassen. Erhoben werden hier neben dem Aufmerksamkeitsfokus unter anderem auch Werbeerinnerungen und -anmutungen sowie die Steigerung von Markenbekanntheit, Image und Call-to-Action-Indikatoren.

Martin Korosec, Geschäftsführer von Media Frankfurt, betont, dass im Flughafenumfeld viele weitere Daten, die eine wichtige Rolle für die DooH-Wirkung spielen, zur Verfügung stehen: „Informationen zu Passagieren, Flugdaten oder In-Store-Daten aus den Duty-Free-Shops – das alles können wir durch die Integration neuer Technologien für unsere Kunden nutzbar machen.“

