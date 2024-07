Deneva ist CMS-Partner für ein neues DooH-Taxi-Netzwerk in Spanien, genannt Digitaxi. Dafür arbeitete der Software-Anbieter mit dem spanischen Außenwerber Gran Pantalla und dem Integrator Screensor Tech zusammen. Die implementierte Software ermöglicht einerseits die Ausspielung personalisierter und geografisch verorteter Werbung und sammelt andererseits anonyme demographische Daten, um ein besseres Zielgruppenprofil für Werbetreibende zu erstellen.

„Dies ist ein weiterer Schritt nach vorn im Transportsektor, in dem wir bereits über umfangreiche Erfahrungen verfügen“, sagt Juan Carlos Martín, Sales Manager von Deneva. Das Unternehmen ist bereits Digital Signage-Partner für viele öffentliche Verkehrsnetze weltweit, darunter die Metro Madrid. „Der Trend geht zur Vereinheitlichung des multimodalen Transports in einer einzigen Content-Management-Plattform wie Deneva. Wir bewegen uns also in Richtung einer flüssigeren und effizienteren Integration der verschiedenen Verkehrsträger unter einer einzigen technologischen Lösung.“

Die ersten Screens wurden bereits im Juni in einer Taxiflotte in Madrid ausgerollt. In den kommenden Monaten sollen rund 600 Taxis in weiteren spanischen Städte folgen.

Anzeige