Mit SSP1 der One Tech Group Zugkraft wird programmatisch

Die One Tech Group hat in Österreich eine neue Partnerschaft mit dem Außenwerber Zugkraft bekanntgegeben. Dessen digitale Werbeflächen sind nun über die SSP1 programmatisch zugänglich.

In Zusammenarbeit mit 26 Partnern vermarktet Zugkraft mehr als 1.500 digitalen Innen- und Außenwerbeflächen an mehr als 1.100 Standorten. Nach eigenen Angaben bietet das Unternehmen somit die größte geografische DooH-Reichweite in Österreich.

Zugkraft hat darüber hinaus auch sein eigenes österreichweites Netzwerk von mehr als 80 digitalen Außenwerbeflächen sowie das Instore-Netz in den Forstinger-Filialen ebenfalls an die SSP1 angebunden.

Obi ist auch dabei

Zum Inventar von Zugkraft gehören seit April dieses Jahres auch 67 XL-Videowalls in 42 Österreich-Filialen von Obi in sein Portfolio mit auf. Diese waren bereits über die One Tech Group buchbar.

„Die Zukunft der Außenwerbung ist programmatisch. Dafür stehen wir und daher sind wir froh, mit der Anbindung unseres Inventars an die SSP1 der One Tech Group unser Inventar vollumfänglich für Programmatic Advertising verfügbar zu machen“, sagt Manfred Oschounig, Head of Sales bei Zugkraft.

Alle Werbeflächen lassen sich als Preferred und Guaranteed Deals sowie als Private und Open Auction buchen.

