Die Screens des Außenwerbers RBL Media sind ab sofort programmatisch buchbar. Das Inventar wurde an die SSP1 der One Touch Group angeschlossen. RBL Media vermarktet aktuell insgesamt rund 110 digitale Screens in den Städten Essen, Leipzig, Erfurt, Aachen und Münster.

Die Screens sind ab sofort über die SSP1 buchbar. Das Motiv-Handling umfasst Bewegtbild und Standbild mit einer Spotlänge von 10 Sekunden. Aktuell erreichen die Screens von RBL eine monatliche Reichweite von bis zu 29 Millionen Impressions. Alle Werbeflächen sind als Preferred und Guaranteed Deals sowie als Private und Open Auction buchbar.

„Mit unseren hochwertigen digitalen Screens sind wir genau da, wo die Menschen in Bewegung sind. Wer hohe Reichweiten im urbanen Raum auf modernsten Werbeträgern realisieren will, kann das bei uns jetzt auch auf programmatischem Weg tun – ein wichtiger Schritt für uns“, sagt Guido Bliss, Head of Digital Solutions/National Sales von RBL Media.

Von 110 auf 280 Screens

Daniel Siegmund, Gründer und Managing Director der One Tech Group, sagt: „Mit der neuen Partnerschaft bauen wir das programmatisch buchbare DooH-Inventar erneut weiter aus und schaffen damit ein noch breiteres Angebot für Werbetreibende über die marktführende Supply-Side Platform SSP1.“

RBL Media agiert seit 2015 auf dem Außenwerbemarkt. Mit mehr als 7.500 CLPs insgesamt ist der DooH-Anteil noch relativ klein. Doch das soll sich ändern. Bis Ende 2024 soll die Anzahl von 110 auf 280 ansteigen – unter anderem, da die Stadt Münster mit RBL Media in diesem Jahr erstmals den Schritt in die Digitalisierung geht. RBL Media ist eine Tochtergesellschaft von Epsilon Cities aus Belgien, laut eigener Aussage der marktführende Produzent von Außenwerbemobiliar in Europa.

