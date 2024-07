Die Ströer-Tochter Blowup Media launcht ein neues DooH-Format in drei deutschen Einkaufszentren – dem Hamburger Alsterhaus Einkaufszentrum (AEZ), dem Pep Einkaufscenter Neuperlach in München und dem Myzeil in Frankfurt. Hier stehen seit neuestem 18 Quadratmeter große, vierseitige LED-Würfel. First Mover auf diesem Format, das bei Blowup unter Motion Cubes läuft, ist Audible mit einer Forced-Perspective-Kampagne im Myzeil.

Sonderkampagnen am Point-of-Sale

Für solche Forced-Perspective-Kampagnen sollen sich die Motion Cubes aufgrund ihrer abgerundeten Ecken besonders eignen. Aber auch 360-Grad-Bespielungen oder Multi-Product-Advertising sind denkbar. „Mit unseren Motion Cubes bieten wir Werbungtreibenden neue Möglichkeiten für immersive und auffallende Markenerlebnisse unmittelbar am Point-of-Sale. Durch die vielfältigen Ausspielungsmöglichkeiten verleiht der Motion Cube Marken eine besondere Präsenz und sorgt auf kreative Weise für Aufmerksamkeit“, sagt Nils Nerkamp, Geschäftsführer von Blowup Media Deutschland.

Audible nutzt das Cube-Format, um verschiedene Hörbuch-Genres wie Fantasy, Sci-Fi und Krimi als Visualisierungen mit 3D-Effekt lebendig werden zu lassen. „Mit dem Motion Cube haben wir eine perfekte Bühne für unsere Botschaft gefunden, die es uns ermöglicht, mit unseren Inhalten zu inspirieren und die transformative Kraft des Hörens zu demonstrieren – sehr plakativ und aufmerksamkeitsstark.“ Die Forced-Perspective-Animationen der Kampagne kommen vom Düsseldorfer Start-up Med-ads.

