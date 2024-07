Concept International bietet nun nackte Mainboards von Giada. Die sind für den industriellen Einsatz entwickelt, haben eine schlanke Bauweise und sind mit ihrer Anzahl von Schnittstellen flexibel einsetzbar. Laut Concept eignen sie sich unter anderem für den 24/7-Einsatz im Maschinenbau sowie in der Steuerungstechnik. Der Temperaturbereich von 0 bis 60 Grad Celsius und eine hohe Vibrationsbeständigkeit sollen dafür sorgen, dass die Boards auch in rauen Umgebungen zuverlässige Leistung erbringen.

Der Vorteil der Mainboards gegenüber vollständig konfigurierten PCs soll vor allem in ihrer Flexibilität liegen. Durch die große Anzahl an Schnittstellen bieten sie die Möglichkeit, ein individuelles Gehäuse zu wählen oder eine spezifische Produktidee zu realisieren. Die Motherboards von Giada im Concept-Portfolio unterstützen unterschiedliche Betriebssysteme und sind in verschiedenen Formfaktoren erhältlich.

Der Distributor hebt vor allem die zwei Boards IB5-8131 und IB3-771 hervor. Das IB5-8131 soll sich durch hohe Leistung und Flexibilität auszeichnen. Es ist mit einem LGA1700-Prozessorsockel ausgestattet, der CPUs der 12. bis 14. Generation der Intel Core-i-Serie unterstützt, einschließlich der i9-Version mit 24 Kernen. Dieses Board eignet sich laut Concept für komplexe Maschinensteuerungs-Apps und HMI-Terminals. Zu seinen Schnittstellen zählen zwei serielle RS232- und zwei RS232/422/485-Schnittstellen, vier USB-Anschlüsse (zwei USB3.2 Gen2 und zwei USB2.0), zwei LAN-Ports und vier interne USB-Anschlüsse (zwei USB3.2 Gen1 und zwei USB2.0). Für den Anschluss von Displays stehen Displayport, HDMI und optional VGA zur Verfügung. Das Mini-ITX-Format (170 x 170 mm) soll den Einsatz in Industrieanwendungen, wie in Robotern oder Schaltschränken, ermöglichen. Unterstützte Betriebssysteme sind Windows 10/11 und Linux.

Das IB3-771 ist mit 160 x 108 mm noch kleiner und damit für Anwendungen in der Robotik und Steuerungstechnik entwickelt. Es ist mit einem Quad-Core RK3588 Prozessor von Rockchip und Android 12 ausgestattet und verfügt über eine integrierte Neural Process Unit (NPU), die es für KI-Anwendungen prädestinieren soll. Zu den Schnittstellen gehören zwei RS232-, zwei RS485-, vier USB3.2 Gen1 (extern) und sechs USB2.0-Anschlüsse (intern), zwei LAN-Ports sowie zwei HDMI-Anschlüsse. Onboard gibt es zusätzlich EDP- und LVDS-Ports für weitere Displays. Das Board ist mit einem Lüfter ausgestattet und somit für den 24/7-Dauereinsatz geeignet.

Die Mainboards von Giada sind ab sofort bei Concept International erhältlich. Das IB5-8131 kostet 200 Euro, während das IB3-771 ab 300 Euro erhältlich ist.

