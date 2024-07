Am Freitag beginnen die Olympischen Spiele in Paris, und jenseits des Ärmelkanals bereitet man sich ebenfalls auf das sportliche Großereignis vor. Mittendrin ist DooH: Nun hat der britische Außenwerber Ocean Outdoor Einzelheiten zu seinen Olympia-Aktivitäten bekanntgegeben. Ocean pflegt schon seit 2015 eine Partnerschaft mit britischen Olympics-Team.

In Zusammenarbeit mit Discovery Plus wird das Unternehmen beispielsweise die Highlights der Olympischen Spiele auf 48 Screens in 13 Städten ausstrahlen Die Olympia-Clips werden 19 Tage lang viermal pro Stunde ausgestrahlt, unterstützt von Adidas, Getpro und The National Lottery. Ocean wird auch Medaillen und „Magic Moments“ über seine nationalen UK-Loop-Netzwerke feiern.

Neun Fanzonen für England

Zudem baut der Außenwerber unter der Leitung seiner Innovation-Unit Ocean Labs insgesamt neun Team-GB-Fanzonen in England auf. Sie befinden sich in der Battersea Power Station, Westfield Square, Westfield London und Mayfair’s Grosvenor Square in London, Spinningfields in Manchester; St James Quarter in Edinburgh, Bullring & Central Birmingham, Cabot Circus Bristol, West Quay Southampton und im Liverpool One.

Hier wird auf großen Screens Olympia live übertragen, während gleichzeitig, unterstützt von Sponsoren, verschiedene Aktivitäten angeboten werden. Aldi beispielsweise lädt Besucher zu einem Fahrradrennen ein, Tiktok bietet mit seiner Pledge Wall verschiedene sportliche Betätigungen an.

Der Eintritt zu den Outdoor-Arenen ist frei, und die Sportfans können sie ab dem 26. Juli täglich ab 11 Uhr besuchen.

Zudem wurde in London, wie zur Fußball-EM der Marble Arch mit einer spezielle OoH-Ausstattung für Adidas verkleidet. Sie zeigt den dreimaligen Olympiasieger im Turnen, Max Whitloc. Bis zum 1. September wird er den Triumphbogen schmücken.