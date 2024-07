Seit dem 1. Juli 2024 hat die Towntalker Media AG einen neuen Finanzvorstand: Ilona Burkhart übernimmt beim Außenwerber die Bereiche Finance, Recht und HR.

Ilona Burkhart bringt mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Leitung der Stadtkultur Berlin und Expertise in den Bereichen Finanzmanagement, Controlling und strategische Planung mit. Laut Towntalker personifiziert sie darüber hinaus „die Entwicklung und Etablierung der Stadtkultur Berlin als in jeglicher Hinsicht erfolgreiche Kulturmedienmarke im sehr umkämpften OoH-Markt in der Hauptstadt“. Towntalker ist die Konzernmutter von Stadtkultur Berlin.

Ole Kirchhoff und Dietmar Birkner, Vorstände von Towntalker Media, begrüßten die Aufnahme von Ilona Burkhart ins Führungsteam. „Ihre tiefgehenden Kenntnisse und ihre nachgewiesene Erfolgsbilanz werden für die weitere Entwicklung und das Wachstum unseres Unternehmens von unschätzbarem Wert sein“, sagt Ole Kirchhoff.

Ilona Burkhart kommentiert: „Ich freue mich sehr, Teil des Vorstandsteams der Towntalker Media AG zu werden und die spannende Herausforderung anzunehmen und die finanzielle Zukunft dieses dynamischen Unternehmens mitzugestalten. Gemeinsam mit dem gesamten Team werde ich daran arbeiten, das Unternehmen auf seinem erfolgreichen Kurs weiter zu stärken.“

