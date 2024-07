Ostasien, zu dem wir Japan, Korea sowie Taiwan zählen, und Ozeanien entsprechen von den Anforderungen, der technologischen Kompetenz und insbesondere der kanalübergreifenden Customer Journey her den Digital Signage-Konzepten, wie man sie aus den europäischen und nordamerikanischen Märkten kennt. Auch in den Stadtstaaten Singapore und Hong Kong sind datengetriebene Digital Experiences auf hohem Niveau gefragt. China bildet wie Indien aufgrund seiner Größe und der Besonderheiten einen Markt für sich.

Natürlich hat jeder Markt in Ostasien seine regionalen Spezialitäten, insbesondere sprachliche und kulturelle Anforderungen an Interaktion und die Rolle von Mobile. Arbeitskosten und Ansprüche an Verfügbarkeit sind hoch. Anspruchsvolle CMS-Lösungen, dezidiertes Remote Device Management und lebenslange Service-&-Maintenance- Angebote sind gefragt – auch zunehmend im „X-as-a-Service“-Monatsmodell.

Asien im invidis Jahrbuch Im invidis Jahrbuch 2024 wirft Florian Rotberg einen Blick auf alle wichtigen aisatischen Märkte, unter anderem China, Indien, Südostasien, Ostasien und Ozeanien. Laden Sie sich das Jahrbuch kostenlos in unserer Downloadsektion herunter.

Nachhaltigkeitsaspekte und Awareness für IT-Security sind bisher weniger ausgeprägt als in Europa. Es ist aber davon auszugehen, dass Ostasien und Ozeanien ähnlich wie Nordamerika relativ schnell nachziehen werden. Insbesondere bei IT-Security, aber auch bei Green Signage-Aktivitäten– trotz erheblich günstigerer B2B-Stromkosten.

Australien und Neuseeland sind beide für asiatische Dimensionen recht kleine Märkte mit geringer Bevölkerung. Das macht es – trotz des hohen Reifegrades der Digital Signage- und DooH-Märkte – recht mühsam für internationale Anbieter, effizient die Märkte zu bearbeiten. Doch europäische Digital Signage-Unternehmen wie Signagelive oder Visual Art sind hier mit ihren modernen Softwareplattformen erfolgreich in der Region tätig.