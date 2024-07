Wer meint ein Casino gehört nicht auf eine Bergkuppel mitten im Regenwald, sollte vielleicht auch die Wüstenmetropole Las Vegas oder die aufgeschüttete Casino-Insel in Macao hinterfragen. Casinos sind riesige Freizeitmaschinen die Spieler und Vergnügungssuchende wie ein Magnet anziehen – unabhängig wie abgelegen sie auch gelegen sind. Genting Highlands ist da keine Ausnahme, auch wenn es aus europäischer Sicht für ein Hotel-Casino mit Freizeitpark und Outlet Mal wahrlich besser geeignete Orte gibt.

Die Anfahrt von der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur nach Genting Highlands ist einer Tour in die heimischen Alpen nicht unähnlich. Über Dutzende Serpentinen klettert man mit dem Auto in die Berge. Ganz anders wirkt allerdings die Regenwald-Vegetation und der eine oder andere Affe am Straßenrand. Der SUV-Mietwagen nimmt die bis zu 15%-Steigung locker, andere Fahrzeuge kämpfen sichtbar und schleichen die Straße herauf.

Oben angekommen erwartet Besucher nicht nur eine riesige Parkgarage sondern auch ein über drei Terrassen angelegtes Premium Outlet Center. Wer hier Digital Signage sucht wird so enttäuscht wie in den meisten Outlet Centern in Europa oder in Nordamerika. Outlet Shopping setzt alleine auf Schnäppchenjagt und ist oft das Gegenteil von Shoppingerlebnis. Viele Outletcenter-Betreiber in Europa verbieten sogar explizit Digital Signage Installationen im Außenbereich. Die Gründe dafür sind uns bis heute schleierhaft, aber Discount-Shopping verträgt sich laut der Centermanagements wohl nicht mit digitalen Touchpoints.

Im Premium Outlet Center Genting Highlands sind die Digital Signage Regeln offensichtlich etwas lockerer, die eine oder andere Marke setzt auf LED im Schaufenster und an der Fassade. Aber keine Installationen und Content-Konzepte die berichtenswert wären. Ganz anders sieht es auf der Bergspitze auf, die in 10 Minuten mit einer für Besuchermassen ausgelegten Seilbahn „Made in Austria“ erreichbar ist.

Die ersten sichtbaren Betontürme sind an Hässlichkeit nicht zu überbieten und würden in Europa als Schandflecken mit in einem Naturschutzgebiet bezeichnet. In Asien ist man großzügig – denn der wahre Besuchsgrund ist nicht die Natur und die angenehm kühlen Temperaturen im ansonsten tropisch-heißen Malaysia – sondern das riesige Casinohotel mit Freizeitpark. Genaugenommen das First World Hotel. Das kunterbunte Hotel bietet neben 7.000+ Zimmern auch einen Indoor-Freizeitpark und Shopping Center.

Wie in Casinos üblich verzichtet auch Resort World auf jegliches Tageslicht im Innenbereich. Stattdessen setzen die Malaysier, die weltweit Casinos Resorts betreiben u.a. auch in Las Vegas, auf riesige LED-Fassaden. (invidis Bericht) Teilweise 5-6 Stockwerke hoch verwandeln die LED die dunklen Innenbereiche in wandfüllende digitale Tapeten. Die Messages und der Content ist eher einfach gestaltet, auch die LED sind keinen Pixelkönige. Doch die schiere Masse und die geschickte Integration in die Architektur zeigen eindrucksvoll die Wirkung von Digital Signage im Raum.

Doch wo Licht ist findet sich auch Schatten. Der einen oder anderen Installation sieht man sein fortgeschrittenes Alter bereits an. Sowohl Pixel Pitch als auch Installationsqualität entsprechen nicht mehr heutigen Standards.

Nach der Pandemie füllen sich die Zimmer in First World Hotel genauso wieder wie an der Casino-Spieltischen und im Freizeitpark. Auch Dank chinesischer Reisegruppen, die seit wenigen Wochen wieder Auslandsreise unternehmen dürfen. Ähnlich wie in Las Vegas oder Macao, die Faszination Planet Casino legt sich schnell wieder und wir verlassen den Gipfel in den Genting Highlands wie wir gekommen waren. Regenwald soweit das Auge reicht und unzählige Serpentinen mit neugierigen Affen am Straßenrand – Digital Signage ist eben nicht alles im Leben.

