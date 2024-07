Um seine neuen Smartphone-Modelle Galaxy Z Fold6 und Z Flip6 in Großbritannien zu feiern, verließ sich Samsung auf eine kreative Aktion mit sehr britischem Einschlag: Im Osten Londons war ein Londoner Eindecker-Bus als Installation aufgebaut – aber im 90-Grad-Winkel geklappt, in Anspielung auf die neuen Fold-Modelle. Damit befand sich das hintere Ende des Busses fast sechs Meter über dem Boden. Gleichzeitig dient das hintere Ende als Plakatfläche für eine Galaxy-Werbung.

Weitere „British Folds“

Der von dem Künstler Caspar Philips entworfene Bus, der eine Vielzahl von recycelten Materialien echter Londoner Busse enthält, wurde im exakten Maßstab eines echten einstöckigen Busses konstruiert und benötigte insgesamt 2 Monate für Entwurf und Bau.

Der Bus wurde von dem Künstler Caspar Philips konstruiert und ist Teil eines öffentlichen Kunstprojekts, das speziell von Samsung in Auftrag gegeben wurde. Die Aktion „Fold Town“ umfasste weitere Installationen im öffentlichen Raum, darunter eine gefaltete Telefonzelle, einen gebogenen Laternenpfahl und eine hochgeschwungene Parkbank in der Bahnhofshalle der U-Bahn-Station Old Street. Außerdem wurde die Station kurzfristig zur Fold Street Station umgebrandet.

Die PR-Aktion wurde von der Kreativagentur Taylor Herring in Zusammenarbeit mit der Brand Experience-Agentur St Marks Studios in die Wege geleitet.