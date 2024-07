Die große Digital Signage Platzhirsche Samsung, LG, Philips und Sharp tun sich schwer im Markt für großformatige Touchscreens. In den in der Regel in (öffentlichen) Großausschreibungen vergebenen Collaboration-Solution Projekten kommen oft Touchspezialisten und nicht die Visual Solution Schwergewichte zum Zuge. In Education-Projekte dominieren preiswerte und technisch-einfachere Screen-Lösungen oft auf Android-Basis, die in Kombination mit branchenspezifischen Softwarelösungen und Servicekonzepte über gut vernetzte Integratoren ausgerollt werden. Die öffentliche Verwaltung und mittelständische Corporate-Kunden präferieren günstige plattformunabhängige Collaboration-Lösungen.

Als Alternative zu chinesischen Eigenimporte, konnten sich einige europäische Lösungsanbieter im Markt etablieren. Die niederländische Ctouch – u.a. mit der Deutschen Telekom Lieferant der deutschen Bundesverwaltung (invidis Bericht) – und die belgische i3-Technologies zählen zu führenden Anbietern. Jetzt vermeldet die i3-Group die Übernahme des Wettbewerbers Ctouch.

Die i3-Group konnte im April 2023 die Finanzinvestorensparte Worxinvest des belgischen HR-Spezialisten SD Worx als Gesellschaft für neue Übernahmen gewinnen. Die strategische Akquisition soll das Produktangebot und die Marktreichweite von i3-Technologies erweitern und seine Position als einer der globalen Marktführer für interaktive Technologie- und Kollaborationslösungen festigen.

Die Expertise von Ctouch sind nachhaltige Touchscreen-Displays und ergänzende Softwarelösungen die das bestehende Angebot von i3-Technologies weltweit ergänzen sollen. Beide Anbieter setzen vertrieblich auf IT- und ProAV-Partner. Der neue Eigentümer i3-Technologies verpflichtet sich, einen nahtlosen Übergang für die bestehenden Kunden und Vertriebspartner von Ctouch sicherzustellen.

