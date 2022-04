Das BMI hat 1.200 interaktiven CTouch-Touchscreens bei der Telekom bestellt. Das Projekt umfasst eine geschätzte Gesamtinvestition von mehr als 5 Millionen Euro. In den nächsten zwei Jahren werden die interaktiven Displays in rund 80 verschiedenen Ministerien und Bundesbehörden in ganz Deutschland installiert.

Die Deutsche Telekom und CTouch haben viele Monate intensiv an der Ausschreibung dieses Ministeriums gearbeitet. CTouch CEO Remmelt van der Woude: „Eine Ausschreibung mit so vielen technischen, betrieblichen und sicherheitsrelevanten Anforderungen zu gewinnen, zeigt, dass wir in der Lage sind, Touchscreen-Lösungen mit den höchsten Qualitätsstandards zu liefern. Ich freue mich riesig, dieses Ergebnis mit einem so großartigen Partner wie der Deutschen Telekom zu erzielen. Das gibt uns für 2022 viel Zuversicht für den gemeinsamen Ausbau unseres Geschäfts in Deutschland.“