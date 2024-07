Uniguest Digital Signage in der Serie "The Human Component"

In der Online-Serie „The Human Component“ zeigen Tech-Unternehmen, wie sich ihre Lösungen auf das Leben bestimmter Communities auswirken. Mit dabei sind Start-ups, Konzerne wie SAP – und auch der Digital Signage-Software-Spezialist Uniguest. Das Unternehmen aus Nashville, Tenessee, lässt in einer Mini-Dokumentation eine Seniorenwohnanlage in Florida filmen. Hier nutzen Mitarbeiter und Bewohner das komplette Senior-Living-Ökosystem von Uniguest, das neben Standard-Digital Signage auch Apps für Tablets und Smartphones umfasst – alle für Senioren optimiert.

Das sechs-minütige Video folgt der 97-jährigen Marion Ungrich, einer Bewohnerin des Discovery Village in Naples Independent Living. Anhand ihres Alltags wird erzählt, wie sie und ihre Nachbarn mithilfe des Tech-Ökosystems vernetzt und aktiv bleiben. Der Beitrag ist einer von zehn in der Kategrie „Healthier Communities“. Die gesamte Serie ist von der Consumer Technology Association (CES) unterstützt und von BBC Storyworks produziert, dem Commercial-Content-Studio der BBC.

