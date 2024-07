Eine 5×4 LCD-Videowall ist auch in einem Flagshipstore auf der Edel-Shoppingmeile von Tokyo ein Hingucker. Yamaha setzt im Flagship in Tokyo dabei auf von außen gut einsehbar große Bilder im Erdgeschoß, um Passanten in den Musikinstrumentenstore zu locken. Es geht gediegen zu bei Yamaha, denn hier stehen Musiker und Instrumente im Vordergrund. So auch an diesem Wochenende, wo neben Erwachsenen auch Vorschulkinder ihre Talente zeigen.

Dazu wurde ein Yamaha Irodori Piano – ein ausschließlich mit nachhaltigen Materialien gebautes E-Piano – im Eingangsbereich vor die Videowall gesetzt. Passanten können ihr Können zeigen, während die musikalischen Kostproben von Freunden und Familie auf Video festgehalten werden.

Gamification mit Digital Signage

Das hat auch einen Grund, denn das E-Piano ist mit der Videowall verbunden. Je mehr auf dem Klavier gespielt wird, desto mehr Farbe erscheint auf den digitalen Kunstwerken der Digital Signage-Wall. Nach fünf Minuten erstrahlt die Videowall in vollen Farben, und auch die Klavierspieler strahlen vor Stolz und nehmen dankend den Applaus der Zuschauer an. Ein weiteres Praxisbeispiel wie Digital Signage unvergessliche Immersive Experiences ermöglicht.

Weitere Digital Signage-Installationen nutzt Yamaha auch in den oberen Stockwerken, um mit Konzert-Content den ausgestellten Instrumenten Leben zu geben.