Advantech präsentiert das Thin Mini-ITX-Motherboard AIMB-219 für kommerzielle und industrielle Anwendungen – durch sein widerstandsfähiges Design unter wechselnden Wetterbedingungen unter anderem für Outdoor-Kiosks.

Das AIMB-219 bietet mehrere Prozessoroptionen, einschließlich der Atom N-Serie, Atom X7000RE und der Intel Core I3-N Serie. Bemerkenswert ist dabei der Intel Core I3-N305, der mit bis zu 8 Kernen, einer Burst-Frequenz von 3,8 Gigahertz und einer TDP von unter 15 Watt ausgestattet ist. Diese Konfiguration ermöglicht laut Advantech eine sehr hohe Rechenleistung und Energieeffizienz.

Die integrierte Intel UHD Graphics basierend auf Intel Xe-Architektur mit bis zu 32 EUs verdoppelt die 3D Mark-Leistung im Vergleich zum Intel Core ULT-Prozessor (I3-8145U). Zudem verfügt das Motherboard über mehrere Schnittstellen, darunter drei unabhängige Displays (1x DP über USB Type-C, 1x HDMI bis zu 4K, 1x LVDS oder EDP) sowie Erweiterungsmöglichkeiten wie M.2 B-Key und E-Key für drahtlose Verbindungen.

Leistungsmerkmale

Dabei bietet der Intel Core I3-N305 eine 2,5-fache Verbesserung der Rechenleistung im Vergleich zu den Vorgängern. Das Atom N97, ein weiteres Mitglied der N-Serie, zeigt eine 1,6-fache Steigerung der Rechenleistung und eine 2-fache Verbesserung der Grafikleistung gegenüber der vorherigen Atom-Generation.

Ein besonderes Merkmal des AIMB-219 ist das lüfterlose Thermikdesign, das einen geräuschlosen Betrieb ermöglicht und gleichzeitig die Systemkompaktheit verbessert. Dieses Design, zusammen mit der Fähigkeit, in einem breiten Temperaturbereich von -20 bis +70 Grad Celsius zu arbeiten, macht das AIMB-219 ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen. Das Motherboard unterstützt auch eine Vielzahl von I/Os, einschließlich 3x USB 3.2 Gen 2, 5x USB 2.0, 1x USB Type-C und 6x Com-Ports, was eine nahtlose Konnektivität und Erweiterbarkeit sicherstellen soll.

Kompakt für Digital Signage

Digital Signage-Anwendungen profitieren laut Hersteller von der geräuschlosen und kompakten Bauweise des AIMB-219, die hohe visuelle Ausgabequalität und eine angenehme Nutzererfahrung bietet. Für Selbstbedienungskioske und Unterhaltungsgeräte bietet die Unterstützung von CC-Talk und TTL-Protokollen über serielle Ports eine zuverlässige Datenübertragung und einfache Systemintegration.

In Deutschland hat der langjährige Partner Aaronn Electronic das AIMB-219 im Portfolio.

Anzeige