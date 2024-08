Fersa Bearings, ein Wälzlagerhersteller für die Automobilindustrie, installiert in seinem neuen Hauptsitz in Zaragoza zwei übergroße Philips-LED-Wände. Das spanische Unternehmen nutzt eines der Modelle zur visuellen Markenkommunikation in der Haupthalle, das andere im Auditorium für Konferenzen oder Präsentationen. Da beide Räume lichtdurchflutet sind, kommt hier die High-Brightness-Variante der Philips Public LED 7000 Serie zum Einsatz, die es auf einen Helligkeitswert von 1.200 Nits schafft.

Fersa verlegte kürzlich seinen Hauptsitz nach Zaragoza, wofür das Unternehmen den Integrator Hubtech mit der Installation visueller Lösungen zur Unternehmenspräsentation beauftragte. Hubtech arbeitete zusammen mit PPDS, um die beiden rahmenlosen Videowände zu installieren: im Auditorium eine 5 mal 2,75 Meter große Wand und in der Haupthalle eine 6 mal 3,35 Meter große Wand.

Beide Screens verfügen über integriertes Kabelmanagement und sind für Strom- und Datenversorgung verkettet. Sie sind mit dem 24/7 Active Health Monitoring von Philips ausgestattet, was eine kontinuierliche Überwachung und Wartung ermöglicht. Zudem sind sie IP30-konform und somit gegen Staub, Schmutz, Pilze und Feuchtigkeit geschützt. Zusätzlich trägt die 7000 Serie die ISO 14001 Umweltmanagement-Zertifizierung. Ausgestattet mit der „Dynamic Power Saving“-Technologie soll sie Stromkosten um bis zu 20 Prozent senken.

Fersa Bearings, gegründet 1968, ist in über 85 Ländern vertreten, darunter Spanien, Österreich, USA, Brasilien, Indien und China. Fersa Bearings bevorzugter Lieferant für Fahrzeughersteller wie Mercedes Benz und bietet eine Alternative zu den Erstausrüstern (OEM).

