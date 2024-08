Kramer übernimmt den AVoIP-Wettbewerber Zeevee. Damit will der ProAV-Anbieter, der voriges Jahr eine Expansionswelle ankündigte, sein Angebot und seine Position in diesem Bereich stärken. Zeevee ist in der professionellen AV- und IT-Branche für seine Encodern, Decodern und Software bekannt. Die AV-over-IP-, RF-Modulations- und IP-Streaming-Plattformen werden auch in Digital Signage Projekten eingesetzt. ZeeVee hat seinen Hauptsitz im Großraum Boston, seine europäische Zentrale befindet sich in Augsburg und seine südostasiatischen Niederlassungen befinden sich in Singapur.

Zeevee ist ein Gründungsmitglied der SDVoE Alliance. Kramer will vor allem von den Technologien und vom Fachwissen des Unternehmens profitieren. Die Übernahme von Zeevee und seiner rund 50 Mitarbeiter soll es Kramer ermöglichen, ein vielfältigeres Portfolio anzubieten und die Integration der AV in die IT weiter vorantreiben.

Die Lösungen von Zeevee sollen das bestehende AVoIP-Portfolio von Kramer ergänzen. Kramer setzt dabei vor allem auf Zeevees Erfahrung in der 10Gbps-Technologie, mit der das Unternehmen aus Israel seine Marktreichweite erweitern will. Der Zusammenschluss integriert auch Zeevees On-Premise-AVoIP-Lösung mit Kramers cloudbasierten Angeboten wie Panta Rhei und Kramer Control, was ein robustes Ökosystem für Management- und Steuerungslösungen schaffen soll.

Gilad Yron, CEO von Kramer, sagt: „Die Übernahme von Zeevee unterstreicht unser Engagement, den AVoIP-Markt anzuführen. Die innovativen Lösungen und die Branchenführerschaft von Zeevee fügen sich nahtlos in unsere strategische Vision ein, und gemeinsam werden wir die nächste Welle der technologischen Konvergenz vorantreiben. Mit diesem Schritt erweitern wir nicht nur unser Portfolio, sondern beschleunigen auch unser Wachstum und unsere Innovation und stellen sicher, dass wir unseren Kunden weiterhin umfassende audiovisuelle Lösungen anbieten können. Darüber hinaus werden die Kunden und Partner beider Unternehmen nun vom Zugang zum kombinierten Produkt- und Dienstleistungsportfolio profitieren“.

Bob Michaels, CEO von Zeevee, sagt: „Der Zusammenschluss mit Kramer ist eine großartige Chance für Zeevee. Unser gemeinsames Fachwissen und unsere Ressourcen werden die Einführung von AVoIP-Technologien beschleunigen und unseren Kunden und Partnern weltweit einen unübertroffenen Mehrwert bieten. Wir freuen uns, Teil eines Unternehmens zu sein, das unsere Vision für die Zukunft der IT- und AV-Integration teilt.“

Die letzte Übernahme von Kramer liegt dabei erst knapp zwei Monate zurück. Im Juni übernahm der ProAV-Technologie-Anbieter den britischen Konferenzraum-Integrator Ashton Bentley.

