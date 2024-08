Nach seinem ersten europäischen Office öffnet der US-amerikanische LED-Hersteller Vanguard LED nun auch einen Showroom in Barcelona. Er soll am 26. September 2024 seine Türen öffnen und damit die im Februar gegründete Niederlassung ergänzen. Vanguard will dort eine Auswahl seines Indoor- und Outdoor-LED-Portfolios ausstellen, darunter auch Produkte mit ultrafeinen Pixelabstände ab 0,6 Millimetern.

Der Showroom wird außerdem Vanguards All-in-One-Produktlinie, Roll-up-Displays, Chip on Boards LEDs sowie eine neue LCD-Technologie für den Corporate-Bereich und Digital Signage-Displays zeigen. In einem separaten Bereich wird Vanguard einen Showcase seines Infinity Control System einrichten.

Zum Team des Showrooms gehören Christian Krela, Sales Director EU, Patrick Boost, verantwortlich für das Business Development, Andre Moreno, Technischer Direktor, Christopher Backhaus, Geschäftsführer, und Valentina Backhaus-Sánchez, Marketingexpertin für interkulturelle Kommunikation und PR. Das Team wird Führungen anbieten, Fragen beantworten und die Funktionen der Produkte demonstrieren.

Anzeige