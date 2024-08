Seit Mittwoch findet in Locarno das wichtigste Filmfestival der Schweiz statt. Für 10 Tage verwandelt sich die Piazza der Stadt in einen großen Open-Air-Filmsaal – zusätzlich laufen die Festival-Filme in acht Kinos der Stadt. Zur Orientierung und Information stellte man in ganz Locarno insgesamt 50 Sony-Displays an 13 Standorten im Innen- und Außenbereich auf. Digital Signage-Partner ist zum wiederholten Mal der Schweizer CMS-Anbieter Cingerine.

Für jede Location gibt es unterschiedliche Content-Pools, die auf die jeweiligen Zielgruppen zugeschnitten sind. Auch für die Special Events in gesonderten VIP-Zonen gibt es Extra-Inhalte. Integriert in die Content-Pools sind auch Clips von den mehr als 50 Partnern und Sponsoren des Filmfestivals.

Außerdem ist auf den Screens eine Notfallsteuerung eingerichtet, wenn bei schlechtem Wetter beispielsweise die 8.500 Zuschauerplätze von der Piazza in Locarno an einen andern Ort verlegt werden müssen. Auf der großen Piazza werden parallel zu den Vorführungen Bewegtbildanimationen auf die umliegenden Fassaden projiziert.

Für die Erstellung des Digital Signage-Contents ist das CRM-System des Filmfestivals vollautomatisch in das Cingerine-CMS integriert. Die Sony-Displays liefern somit Informationen zu Filmen, Vorführungen, freien Plätzen, Filmübersichten mit Bildern sowie Angaben zu Crew und Besetzung. Die Inhalte lassen sich dabei auch innerhalb von Sekunden in einer anderen Sprache wiedergeben – zur Verfügung stehen Englisch und Italienisch.

