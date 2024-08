Deutsche Hochschulwerbung, Betreiber von Campus-Screens, lässt eine LED-Wall in der Universität Bremen installieren. Die Wall befindet sich im zentralen Eingangsbereich der Uni und ersetzt eine alte LCD-Displaywall. Angeschlossen an das DooH-Netz von Deutsche Hochschulwerbung, zu dem insgesamt 700 Screens an rund 120 Hochschulen und Unis gehören, zeigt sie einen Mix aus Werbeinhalten, Informationen und Entertainment, der auf die Zielgruppe der Studierenden zugeschnitten ist.

Die Installation der LED-Wall übernahm PMS Perfect Media Solutions. Der Integrator setzte sie aus 16 LED-Panels von Absen mit 1,8-Millimeter-Pixelpitch zusammen. Damit erreicht die Wall eine Bildschirmdiagonale von 4,41 Metern und Full-HD-Auflösung.

„DooH gewinnt auch auf dem Campus immer mehr an Bedeutung. Daher ist es für uns besonders wichtig, unser Netz an Campus Screens weiter auszubauen und technisch zu erneuern. Mit unserer großen Videowall an der Universität Bremen bieten wir Werbekunden einen innovativen und nicht zu übersehenden Zugang zur Zielgruppe der Studierenden, der technisch auf dem neuesten Stand und programmatisch buchbar ist“, sagt Ioannis Voudouris, Geschäftsführer bei Deutsche Hochschulwerbung.

