Der österreichische Außenwerber Epamedia unterstützt die Einführung neuer Geschmacksrichtungen von Tirola Sirup durch eine umfassende OoH-Kampagne. Zum Einsatz kommen dabei die analogen Formate Plakat, Citylight und Posterlight sowie DooH-Screens wie digitale Citylights und digitale Posterlights. Die Werbemotive zeigen Frucht-Maskottchen, die jeweils eine der neuen Sirupsorten repräsentieren. Zu den neuen Geschmacksrichtungen zählen Erdbeere, Schwarze Johannisbeere, Himbeer-Zitrone und Holunderblüten-Gartenminze. Die Sirupe sind in 0,7-Liter PET-Flaschen erhältlich und werden mit Mineralwasser aus Brixlegg abgefüllt.

„Die Silberquelle Sirupe gibt es ja schon lange am Markt“, sagt Daniela Gruber, Produkt- und Innovationsmanagerin der Privatquelle Gruber. „Aber es war an der Zeit, unser Sirup-Sortiment aufzufrischen und zu modernisieren.“

„Unsere Außenwerbe-Flächen sind Bühnen, die das Produkt perfekt in Szene setzen“, sagt Brigitte Huber, Head of Regional Sales Tirol bei Epamedia. „Gerade die Bekanntmachung eines neuen Produktes erzielt man am effektivsten mit Außenwerbung, da die Botschaft direkt in die Öffentlichkeit getragen wird. Diese Kampagne zeigt zudem, dass der perfekte Mediamix von analogen und digitalen Werbeträgern zum Erfolg führt.“

