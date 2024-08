Während DooH eine eher untergeordnete Rolle spielte, war Retail Media vergangenes Jahr eines der großen Themen auf der Dmexco, der Digital Marketing Expo & Conference in der Messe Köln. Noch mehr Wirbelwind um die aufstrebende Mediagattung verspricht ein Blick ins Programm der diesjährigen Ausgabe, die am 18. und 19. September stattfindet. Aus der Digital Signage-Branche zeigt Scala die größte Präsenz und veranstaltet fünf verschiedene Masterclasses zum Thema „What’s in Store for Retail Media Networks“.

Los geht es mit dem Panel „From Traditional to Targeted: The Evolution of Agency and Brand Spending“, auf dem unter anderem Eva Adelsgruber spricht, die ehemalige CEO von Plan-Net Impact und 7 Screen. Später am selben Tag geht es um die Fusion von DooH und In-Store im Panel „From Shared Profits to Owned Platforms: Supercharging by Fusing DooH and In-Store“. Hier sprechen invidis-Gründer Florian Rotberg, IDOOH-Geschäftsführer Frank Goldberg und Group-M Commercial Director Robert van der Starre. Dieses Panel, sowie viele der anderen Masterclasses, werden von Stratacache-CEO Chris Riegel persönlich moderiert.

Das Programm startet um 10 Uhr und endet um 16 Uhr. Jede der einzelnen Sitzungen dauert 45 Minuten, dazwischen gibt es eine viertel Stunde Pause. Das volle Programm führt Scala in einer Landing Page auf.

Die Teilnahme ist kostenlos, die Plätze aber sind limitiert. Registrieren können sich Interessierte im Vorhinein für einzelne Masterclasses oder für das gesamte Programm.

