DooH DCO verschickt Liebesgrüße in Wien

Die NÖM – die Niederösterreichische Molkerei – hat mit Fru Fru Vanille ein neues Joghurt-Produkt auf den Markt gebracht und diesen auch mit einer Kampagne bekannter gemacht. Passend zu den Geschmackssorten, Vanille mit Himbeere und Vanille mit Mango, lautet der Claim der Kampagne „Suche heiße Liebe» beziehungsweise „Tanze Mango mit mir“.

Als Teil der Kampagne wurde in Zusammenarbeit mit der Promotion-Agentur Kesch wurden im Juni und Juli Passanten in den größten Wiener Einkaufszentren Westfield Donau Zentrum und Westfield Shopping City Süd sowie im Hauptbahnhof Wien aufgefordert, über ein Tablet personalisierte Nachrichten einzugeben. Die Botschaften wurden mittels der DCO-Logik von Goldbach Austria und Aim3 dynamisch erstellt und live vor Ort auf großen Screens ausgespielt.

Zusätzliche Ausspielungen in Wien

Nicht nur auf den Sonder-Platzierungen bekamen die Liebes-Botschaften Reichweite, sondern auch durch programmatische Ausspielungen in ganz Wien wurde die Kampagne über drei Wochen hinweg an City-Standorten gestreut.

„Wir freuen uns, wenn Kunden kreative Ansätze annehmen und so die volle Bandbreite digitaler Außenwerbung ausschöpfen. Bereits im Zuge des Frauenlaufs Ende Mai hat die NÖM mit der Marke ‚NÖM Fasten‘ in unserem DooH-Netzwerk eine digitale Botschaft übermittelt und allen Teilnehmerinnen ‚einen guten Lauf‘ gewünscht. In Erinnerung bleiben damit unvergessliche Momente und eine sympathische Verbindung zu einer Marke“, sagt Gabriela Nimmervoll, bei Goldbach Austria als Key Account Managerin verantwortlich für das Projekt.