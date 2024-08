Die Kampagne lief über 28 Tage in Public Transport und City On Air in der Deutsch- und Westschweiz. Damit soll sie insgesamt 33 Millionen Bruttokontakte sowie 2,6 Millionen Nettokontakte erzielt haben, was einer Nettoreichweite von 38 Prozent entsprechen würde. Die Kampagnenauswertung ergab, dass die Aktion die Attraktivität von BKW als Arbeitgeber in der Deutschschweiz um 8 Prozent und in der Westschweiz um 5 Prozent steigerte.

Für BKW war es die erste DooH-Kampagne überhaupt. Mariel Nussbaum, Employer Branding BKW, ist zufrieden mit den Ergebnissen: „Die Kampagne und die anschließend durchgeführte Marktforschung zeigten die hohe Wirkung der Kanäle und die Werbeaufnahmefähigkeit unserer Zielgruppen. Das Ziel, breite Awareness zu schaffen, übertraf unsere Vorstellung.“