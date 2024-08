Die immer mehr polarisierenden Wahlkämpfe in den USA haben auch Auswirkungen auf die Außenwerbung in den Staaten. Denn die Wahlkampagnen setzen massiv auf Billboards & Co., wenn es um Sichtbarkeit der Kandidaten geht.

Andererseits ist das allgemeine Klima im Ringen zwischen Republikanern und Demokraten derart erhitzt, dass Außenwerber schon „Brand-Safety-Netze“ anbieten – die keine Wahlwerbung beinhalten und somit die in diesem Umfeld werbenden Marken bei der politischen Gegenseite nicht in Ungnade fallen lassen.

„Vote Wood Fired Flavor“

Einen anderen Weg wählt der Grillhersteller Traeger, der auf seinen Plakaten bewusst ein politisches Look-and-Feel erzeugt, aber mit Humor auf die Freuden des Grillens dreht und somit ein verbindendes Element herzustellen versucht.

So lautet ein Slogan auf den Plakaten „Left Wing, Right Wing … Mmm, Wings“ mit einigen Chicken Wings, auf einem anderen sind eine Kuh und ein Schwein in den US-Farben dargestellt – eine Anspielung auf die „Wappentiere“ der Parteien, den Elefanten der Republikaner und den Esel der Demokraten. Hier lautet die Überschrift „Vote Wood Fired Flavor“.

Die Plakate auf DooH-Flächen von JC Decaux Nordamerika werden in Chicago während der Ace Hardware Fall Convention gezeigt, direkt vor dem Kongresszentrum McCormick Place. Zudem wird dort ab dem 19. August der Parteitag der Demokraten dort stattfinden. Der entstehende politische Kontext soll noch einmal mehr Aufmerksamkeit auf die Plakate lenken.

