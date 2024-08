Eyefactive hat die neueste Version seiner Multitouch-CMS-Software Appsuite herausgebracht. Wichtigste Neuerung der Version 4.2 ist eine Touch-Analytics-Plattform in der Cloud, die Informationen über das Nutzungsverhalten interaktiver Software-Projekte bietet.

Somit lassen sich sämtliche Interaktionen am Gerät aufzeichnen und in Analyse-Tools wie Microsoft Power BI oder Adobe Analytics auswerten, von der ersten Berührung des Displays bis hin zum Kaufabschluss.

ROI optimieren

Hiermit werden Multitouch-Screens zu einem KPI-Tool. Am PoS beispielsweise können Einzelhändler durch den Einsatz wertvolle Daten über das Kundenverhalten, die Vorlieben und die Kundenbindung in den Geschäften sammeln. Diese Daten ermöglichen es anschließend, das Einkaufserlebnis im Laden zu verbessern und den Return on Invest zu optimieren.

Neben der Implementierung von Touch-Analytics wurden weitere Funktionen sowie Performance-Verbesserungen implementiert, um eine flüssigere und stabilere Bedienung von Touchscreen-Software-Projekten zu ermöglichen.

