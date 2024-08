Vor einem Jahr spielten die Basketballer des FC Bayern ihr erstes Spiel auf LED statt Parkett. In einer dreifachen bayerischen Kooperation hatte ASB Glassfloor aus Stein an der Traun eine temporäre Version seines Hightech-Hallenbodens in der BMW Arena verlegt. In der Basketball-Bundesliga wurde er vergangenes Jahr erstmals getestet. Nun erhält das Heimstadion der Bayern eine festverbaute Version – mit 580 Quadratmetern Fläche soll es die weltweit größte ihrer Art sein.

Zukünftig werden also alle Heimspiele des FC Bayerns zur digitalen Experience: Klassische Logo-Placements werden mit Videobotschaften ersetzt, zum Einlauf gibt es eine Animationsshow und während der Spiele blendet der Boden den Score ein. Das Zuschauererlebnis wird sich durch diesen Boden verändern – da ist sich Vereins-Geschäftsführer Marko Pesic sicher. Den Service-Vertrag mit ASB Glassfloor schlossen der FC Bayern und die BMW Arena zunächst bis 2030 ab.

Was den LED-Boden von ASB Glassfloor ausmacht Der LED-Glasboden von ASB Glassfloor besteht aus zwei 5 Millimeter dicken Sicherheitsglasscheiben, die mit einer Sicherheitsfolie laminiert sind. Darunter befindet sich ein speziell angefertigtes LED-Display auf Aluminium-Elementen. Die wiederum sollen dem Boden eine gleichmäßige Elastizität verleihen und Stöße absorbieren. Die Oberfläche ist tiefengeätzt mit eingebrannten Keramikpunkten. Damit bietet sie ähnlichen Halt wie ein Parkettboden und schützt gleichzeitig vor Hautverbrennungen bei Stürzen. Auch für Rollstuhlfahrer soll er sich eignen. ASB Glassfloor wirbt damit, dass seine Hightech-Variante auch gelenkschonender als traditioneller Hallenboden ist.

Dieses Video zeigt den ersten, temporären LED-Boden der BMW Arena in Aktion:

Training wird KI-gestützt

Der Boden ist aber nicht nur zu Show- sondern auch zu Trainingszwecken da: Die abgestimmte Software, Glasscourt OS, kann die Spielerpositionen erfassen und später ihr Spiel auf dem Boden nachspielen. Eine KI-basiertes Tool soll den Playern sogar während des Spiels die besten Pass- und Abwehroptionen vorgeben – natürlich nur während der Test-Matches. Erste Fotos vom Trainingsstart auf dem Hightech-Boden hat der FC Bayern bereits veröffentlicht – allerdings leuchtet der Boden darauf noch nicht. Vor dem ersten Ligaspiel muss noch die Abnahme der Behörden erfolgen.

Profitieren sollen von diesem Novum aber nicht nur Basketball-Fans: Ab September will ihn die Landeshauptstadt München für weitere Veranstaltungen im BMW Park nutzen, zum Beispiel für Rollschuh-Diskos oder Konzerte. Auch Unternehmen können die Arena mieten und ihre Corporate-Präsentationen mit Bodenshows untermalen.

