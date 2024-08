Ströer schließt sich der Foresight Academy an. Die Plattform wurde 2017 auf Initiierung von Audi ins Leben gerufen – mittlerweile sind internationale Unternehmen wie SAP, Ferrero, Swiss Re und Porsche beteiligt. Sie alle beschäftigen sich gemeinsam mit der Frage, wie wir in 10 Jahren leben möchten. Ziel ist es, globale Entwicklungen und deren Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft zu erfassen.

Die Zusammenarbeit mit Ströer soll sich auf die Bereiche Austausch, Forschung und Transfer konzentrieren. In der Forschungsphase soll Ströer dazu beitragen, neue Trends in Bezug auf die Medien- und Kommunikationsbranche sowie künftige Kundenbedürfnisse aufzuzeigen. Die Ergebnisse des von Ströer zum zweiten Mal veröffentlichten Trend-Atlas „Crossroads“ sollen in die Arbeit der Foresight Academy einfließen. In der Transferphase erstellt die Akademie Inhalte rund um zukunftsorientierte Strategien, die an die Partnerunternehmen weitergegeben werden.

„Wir befinden uns in einer Zeit, die von einer Vielzahl von Herausforderungen und Krisen geprägt ist. Diese beeinflussen weltweit die Gesellschaft, Märkte, Medien etc. und führen zu Paradigmenwechseln im Denken und Handeln von Menschen, Wirtschaft und Politik“, sagt Christian von den Brincken, Geschäftsführer Corporate Strategy & Innovation bei Ströer. „Dadurch können neue Möglichkeiten und auch neue Barrieren entstehen. Durch die Zusammenarbeit mit der Foresight Academy können wir diese aus allen Perspektiven beleuchten und gemeinsam eine zukunftsweisende Denkweise fördern.“

Die Foresight Academy bietet ein zweijähriges Programm an, das Workshops, Vorträge, Co-Creation-Sessions und Forschungsreisen umfasst. Die Partnerunternehmen forschen gemeinsam und integrieren die gewonnenen Erkenntnisse in ihre Strukturen.

