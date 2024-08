Im US-Bundesstaat Oregon hackten Anhänger der Furry-Subkultur rund sieben LED-Screens des Glücksspielanbieters Oregon Lottery. Diese Screens sind in große Roadside-Billboards integriert und zeigen normalerweise den aktuellen Jackpot der Lotto-Gesellschaft an. Nicht so vor wenigen Tagen: Am 12. August waren plötzlich Animationen von sich umarmenden Katzen auf den Screens erschienen, wie das Lokal-Portal Koin 6 berichtete.

Diese Animation ist ein typisches Motiv der Furry-Szene, die sich der Darstellung von Tieren mit menschlichen Attributen oder Zügen widmet. Die Videos werden einem Content Creator dieser Szene zugeschrieben. Wie sie genau auf die Screens landen konnten, ist unklar. Als Ursache nennt der Billboard-Eigentümer, Meadow Outdoor Advertising, aber den LED-Anbieter Daktronics, der die Billboards angeblich auch betreibt. Mit dem wollen Meadow Outdoor Advertising und Oregon Lottery die System-Schwachstelle in den nächsten Tagen genauer besprechen.

Nach dem Hackerangriff schaltete man die betroffenen Screens, die sich alle im Raum Portland befinden, zunächst für zwei Tage komplett ab. Inzwischen sollen alle Werbeflächen wieder ganz regulär laufen.

Anzeige