Zehnmal wird Adele im August auf dem Münchner Messegelände auftreten. Für diese Konzertserie, die nirgendwo auf der Welt wiederholt werden soll, bauten die Veranstalter während der letzten 30 Tage ein maßgeschneidertes Riesenstadion auf. Seit ein paar Tagen kursieren nun die ersten Videos der temporären Location im Netz. Prominent ins Auge sticht hier zuallererst eine gigantische zusammenhängende Screen-Fläche. Mit 220 Meter Länge und 30 Meter Höhe hofft Produktionsmanager Paul English, damit den Rekord für die größte jemals aufgebauten Outdoor-LED zu knacken, wie BR24 berichtete.

Wie groß das tatsächlich ist, zeigt der Vergleich mit den Bühnen von Weltstars ähnlichen Kalibers, den das Portal Fast Company aufstellte: Kanye West trat bei seiner Yeezus-Tour vor einem 18-Meter-Screen auf, Beyoncé tourte mit einem 18-mal-18 Meter LED-Würfel und auf Taylor Swifts Eras-Tour-Shows sin 34-Meter-lange Screens im Hintergrund zu sehen.

Bisher gibt es zwar weder Einblicke in die Bühnenshow, noch eine Setlist, doch der Bühne nach zu urteilen, können sich Besucher wohl auf eine spektakuläre Videoshow freuen. Die würde der Dimension des Stadions nur gerecht werden: rund 75.ooo Menschen werden pro Auftritt in der Adele Arena erwartet. Losgehen wird es am Freitag, dem 2. August. Den Abschluss macht das Konzert am 31. August.