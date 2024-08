In der Adele Arena in München, einer temporären Mega-Konzertbühne, steht gerade die wohl größte Event-LED der Welt. Offizielle Informationen, welche Lieferanten und Dienstleister dahinterstecken, sind noch rar. Wie üblich verbietet es der Adele-Konzertveranstalter Live Nation seinen Partnern wohl, mit dem Projekt PR zu betreiben.

Doch von den Informationen, die wir aus dem Markt zusammengetragen haben, scheint folgendes gesichert:

ROE und Solotech liefern LED

Der ProAV-Eventspezialist Solotech ist verantwortlicher AV-Partner für die Adele Arena. Damit lieferte Solotech auch die Hardware für die circa 4.000 Quadratmeter große LED-Wand. Die Kanadier sind weltweit im Tourneegeschäft führend und agierten bereits als Dienstleister für die „Adele in Residence“-Konzerte in Las Vegas. Neben Adele betreut Solotech derzeit auch Taylor Swift auf ihrer zweijährigen Eras-Welttournee.

Laut Social-Media-Posts benötigte man 700 Mitarbeitende, um die überdimensionale LED-Wand in München aufzubauen. Sie ist das Herzstück des extra für Adele geplanten Stadions, das man zwei Monate lang auf einem Parkplatz der Messe München errichtete.

Größte Einzelbestellung von LED-Panels

Bei der eingesetzten LED handelt es sich wohl um eine ROE CB5 Mark II – also eine Event-SMD mit 5,77mm Pixelpitch. Solotech und ROE hatten Anfang Mai gemeinsam die weltgrößte LED-Bestellung bekanntgegeben. Im Rahmen dieses Vertrages kaufte Solotech über 5.000 Quadratmeter LED-Kacheln, darunter 4.500 Quadratmeter identische Carbon-LED-Panels. Laut Solotech und der Unilumin-Tochter ROE war dies die weltweit größte Einzelbestellung von LED aus einer Charge. Eine solche große Menge an LED lassen sich nicht heimlich am Markt anmieten – insbesondere nicht, wenn zeitgleich die Sommerolympiade in Paris stattfindet.

Die Angaben zur genauen Größe der LED-Wand schwanken etwas: Die Breite der Wand soll bei circa 220 Metern liegen, die Höhe wird zwischen 17 und 30 Meter angegeben. Bei 222 Meter Breite und 18 Meter Höhe würde die Fläche 3.996 Quadratmeter betrage, wofür man 4.625 Quadratmeter ROE CB5 Mark II Cabinets benötigen würde, die an beiden Enden der Bühne in konvexen Türmen enden. Die Form scheint so gewählt zu sein, dass der Screen einer gigantischen Analogfilmrolle ähnelt.

Bei einer solchen gigantischen LED-Fläche ist auch der Strombedarf nicht zu unterschätzen: Mit mehr als 1.100 Kilowatt Durchschnittsverbrauch – 240 Watt pro Cabinet – bedarf es mehr als einer üblichen Stromversorgung um die 4.000 Quadratmeter LED zum Leuchten zu bringen.

Bühnendesign von Stufish Limited Die Bühne vor dem Screen erstreckt sich als 93 Meter langer Laufsteg mit einem 200 Meter langen, halbrunden Steg. Der Entwurf dazu scheint von den Entertainment-Architekten Stufish Limited zu stammen.

Offizielle Angaben noch zu erwarten

Wir sind uns sicher, dass nach Ende der Adele-Residency in München im September viele der involvierten Partner über die Details der LED sprechen werden können. Bis dahin sollte auch der Weltrekord für den Megascreen offiziell bestätigt sein.

Dieses Video zeigt die LED in ihrer vollen Dimension als Drohnenaufnahme:

