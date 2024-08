Ein taiwanesischer Hersteller will auf der IFA 2024 eine E-Paper-Alternative vorstellen: Unter der Marke Hannspree zeigt der LCD-Display-Fertiger Hannstar sein sogenanntes Ecovision Paper Display. Trotz des trügerischen Namens handelt es sich dabei nicht um ein E-Paper- sondern um ein reflexives LCD-Display. Damit verbraucht es ähnlich wenig Strom wie E-Paper-Displays, kann aber auch Bewegtbild wiedergeben.

Flickerfrei und hell wie E-Paper

Reflexives LCD kommt ohne Backlight aus und nutzt stattdessen das Umgebungslicht, um die Farbfilter im Display zum Leuchten zu bringen. Damit eliminieren sie den größten Stromfresser von LCDs und werden gleichzeitig extrem dünn. Reflexiv bedeutet auch, dass die Displays heller werden, je stärker sie beleuchtet sind und einen sehr geringen Blaulichtanteil haben. Zusätzlich verfügen sie über eine Anti-Glare-Beschichtung. Sie sollen sich also dort einsetzen lassen, wo normalerweise High-Brightness-Screens gefragt sind.

Das bemerkenswerte an den Ecovision Paper Displays ist ihre Reaktionszeit, die mit 7 Millisekunden angegeben ist, wie bei einem regulären IPS-Panel – hier soll auch der entscheidende Vorteil gegenüber E-Paper liegen. Die Hannspree-Displays werden außerdem als Vollfarb-Displays vermarktet: Mit 8 bit geben sie 16,7 Millionen Farben wieder.

In diesem Video erklärt Hannstar genauer, wie die reflexive Technologie funktioniert:

Die Technologie sah man in der Vergangenheit bereits vereinzelt in Display-Prototypen, zum Beispiel bei BOE auf der ISE 2023 in einer 42-Zoll-Variante. Einzelne Hersteller scheinen ähnliche Modelle im Portfolio zu haben, als Mainstream-Produkt vermarktet sie aber bisher scheinbar niemand. Hannspree stellt auf der IFA 2024 jetzt drei Produktlinien vor – unter anderem auch eine Digital Signage-Linie.

Die besteht aus zwei Displays, einem in 23,8 und einem in 28 Zoll. Die 23,8-Zoll-Variante ist ein mobiles Display, das über einen 9.600-Milliamperestunden-Akku und einen verstellbaren Standfuß auf Rollen verfügt. Das 28-Zoll-Display ist für die Festmontage entwickelt. Außerdem bringt eine Monitor- und eine neue Generation seiner E-Reader-Serie mit. Die aktuelle Generation Hannsnote 2 gibt es bereits zum Endverbraucherpreis von rund 315 Euro zu kaufen. Wie sich die Technologie als Digital Signage-Display verhält, wird invidis beim Besuch auf der IFA erfahren. Hannspree stellt am Stand P20 in Halle 27 aus.

