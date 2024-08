Die IFA, Europas größte Consumer-Electronics-Messe, öffnet nächste Woche wieder ihre Pforten in der Messe Berlin. Dieses Jahr findet sie zum 100. Mal statt. Zu ihrem Jubiläum hat die IFA im Hintergrund ordentlich an ihren Strukturen gerüttelt, um das Format in die Zukunft zu tragen: Man holte sich den Veranstalter Clarion als Joint-Venture-Partner an Bord und ersetzte den CEO durch den ehemaligen Samsung-Manager Leif Lindner. Was dürfen Besucher also jetzt von der IFA erwarten?

Aussteller & Bereiche

Von der Ausstellerzahl bewegt sich die IFA etwa im Rahmen der 2023-Edition: Angekündigt sind 2.000 Aussteller. Einige relevante Marken, die vergangenes Jahr nicht vertreten waren – unter anderem Sony – sind dieses Jahr wieder dabei.

Neben der klassischen Consumer-Elektronik legt die IFA dieses Jahr einen stärkeren Fokus auf Wachstumsbereiche wie Beauty-Tech und Digital Health. Auch der Bereich Hi-Fi soll dieses Jahr wieder größer ausfallen.

Weitere Ausstellungsbereiche sind:

Home & Entertainment

Home Appliances

Smart Home

Communications & Connevtivity

Audio

Computing & Gaming

Photo, Video & Content Creation

Robotics

Mobility

Tickets & Öffnungszeiten

Die IFA hält an ihrem Konzept fest, sowohl dem B2C- als auch dem B2B-Publikum gerecht zu werden. Die Show beginnt am Freitag, dem 6. September, und endet am Dienstag, dem 10. September. Das Ticketsystem sieht separate Tarife vor: Verbraucher zahlen für einen Tag 17 Euro. Wenn sie aber bereits ein Ticket für ein Event im Sommergarten, der IFA-Veranstaltungsbühne haben, haben sie freien Eintritt zur Messe.

Fachbesucher zahlen für ein Tagesticket 55 Euro. Damit erhalten sie Eintritt zu allen Keynotes und zur Fachbesucher-Lounge, Zugang zur IFA App for Trade, Führungen über das Messegelände sowie Zugang und Shuttle zum ausgelagerten B2B-Bereich „IFA Global Markets“ in der Station Berlin.

Die gestaffelten Tarife für Mehr-Tages-Tickets sind auf der IFA-Website zu finden.

Welche Neuheiten werden gezeigt?

Der neue IFA-Chef Leif Lindner versprach in einem Interview mit Heise Online gleich für den ersten Tag mehrere, global relevante Produktlaunches. Vor allem in den Bereichen Haushaltsgeräte, Beauty Tech und Digital Health sollen bedeutende Neuheiten auf die Besucher warten.

100 Jahre IFA – das Rahmenprogramm

Die IFA will zu ihrem 100. Geburtstag ein besonders starkes Rahmenprogramm auf die Beine stellen – 100 Programm-Highlights haben die Veranstalter dafür zusammengestellt. Das geht Hand in Hand mit dem Ziel des neuen Managements, die Messe stärker zu einem Kultur- und keinem reinen Konsumenten-Event zu machen. Vorbilder hierfür sind unter anderem die Gamescom oder das OMR.

Viele Events im Programm, von Keynotes bis zu Konzerten, haben daher wenig mit Elektronik zu tun. Mit Speakern wie der Sängerin Nicole Scherzinger oder Shows mit den „Fest&Flauschig“-Hosts Jan Böhmermann und Olli Schulz will man vor allem junge Leute anziehen. Ehrengast der IFA 2024 ist Bundeskanzler Olaf Schulz, der sowohl die Jubiläumsgala eröffnen wird als auch einen Rundgang am ersten Messetag geben wird.

Für das Rahmenprogramm wird es sechs Stages geben:

Sommergarten-Stage

Im Sommergarten, einer 10.000 Quadratmeter großen Grünfläche auf dem Messegelände, wird es tagsüber Streetfood und Drinks geben. Abends wird der Garten zur Bühne für internationale Top Acts. Den Auftakt gibt Bryan Adams am Freitag um 19 Uhr. In den Tagen darauf treten auf:

2. Innovation Stage (City Cube)

Auf der Innovation Stage wird es Talks und Keynotes von Thoughtleadern zu branchenübergreifenden Trendthemen geben. Hier spricht unter anderem Karsten Wildberger, CEO von Mediamarktsaturn, zum Thema „Vom Walkman zur KI – Wie Mediamarktsaturn den Handel der Zukunft gestaltet“. Das Handelsblatt veranstaltet hier einen AI Summit am 9. September ab 13:30 Uhr.

3. Dream Stage (IFA Next, Hub 27)

In der Dream Stage dreht sich alles um Zukunftsvisionen – von fliegenden Autos bis hin zu kognitiven Robotern. Auch Start-up-Pitch-Battles finden hier statt.

4. Inspiration Stage (Halle 6.2)

Auf der Inspiration Stage finden Pressekonferenzen sowie die großen Produktlaunches statt.

5. Audio Stage (Halle 13)

Hier gibt es Vorträge und Masterclasses rund um das Thema Audio sowie Auftritte von DJs und Hip-Hop-Künstlern.

6. Creators Stage (Halle 16)

Hier dreht sich alles um das Thema Content Creation: Gäste sind Fotografen, Influencern und Tech-Blogger, die erzählen, wie sie mit den neuesten Geräten und Plattformen Content produzieren.

B2B-Area: IFA Global Markets

Der Bereich IFA Global Markets richtet sich rein an das B2B-Publikum. Hier stellen OEMs (Original Equipment Manufacturers) und ODMs (Original Design Manufacturers) ihre Produkte aus. Dieses Jahr lagert die IFA den Bereich in die Station Berlin aus, wohin es für Fachbesucher einen kostenlosen Shuttleservice gibt.

