Die IFA findet 2024 wieder in Berlin statt, und zwar vom 6. bis zum 10. September. Die internationale Messe versammelt die Welt für Unterhaltungselektronik. Gibt es da Platz für eine Digital Signage-Berichterstattung?

Denn die Messe ist zwar klar auf Unterhaltungs- und Haushaltselektronik ausgelegt – inklusiver technologischer Spielereien. Doch da Digital Signage immer mehr zur Commodity wird und an den Rändern mit Smart-TV verschmilzt, lassen sich auch in diesem Segment Neuheiten auf der Messe ausmachen. Zudem testen Display-Giganten wie LG oder Samsung neue Tech-Features oft erst in B2C-Produkten, bevor sie in professionellen Devices eingesetzt werden. Wir haben eine Auswahl für Digital Signage und die Display-Industrie relevanter Produkte gesammelt.

Die Übersicht wird laufend aktualisiert. Bisher sind dabei: Gangbei, Hannstar, Sylvox, TP Vision.

