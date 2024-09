Auf der IFA 2024 wird Samsung unter anderem zwei neue Lifestyle-Projektoren vorstellen: The Premiere 9 und The Premiere 7. Die beiden Ultrakurzdistanzprojektoren liefern eine 4K-Auflösung und eine Leinwand-Diagonale von 130 Zoll – der Premiere 7 kann bei 120 Zoll noch mit 4K aufwarten.

The Premiere 9 als Premium-Modell verfügt über einen Dreifachlaser, die Helligkeit liegt bei 3.450 ISO-Lumen – bei The Premiere 7 sind es 2.500 ISO-Lumen. HDR10+ wird von beiden Modellen unterstützt, wobei The Premiere 9 eine Farbraumabdeckung von 154 Prozent des DCI-P3-Standards erreicht, während The Premiere 7 den DCI-P3-Standard zu 100 Prozent abdeckt.

Beide Projektoren sind zudem mit diversen AI-Funktionen ausgestattet. AI Upscaling ermöglicht das Anzeigen von Inhalten unabhängig von ihrer ursprünglichen Qualität in nahezu 4K-Auflösung, während der Vision Booster Helligkeit und Kontrast bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen automatisch anpasst.

Content über Tizen

The Premiere 9 verfügt über 40-Watt-Lautsprecher mit 2.2.2-Kanälen und The Premiere 7 über 30-Watt-Lautsprecher mit 2.2-Kanälen. In beiden Modellen ist Dolby Atmos integriert.

Über Tizen OS lässt sich zudem auf eine Vielzahl an Streaming- und Gaming-Inhalten zugreifen. Der Streaming-Service Samsung TV Plus beinhaltet mehr als 100 kostenfreie Kanäle. Dazu zählen Netflix, Youtube, Amazon Prime Video und mehr. Darüber hinaus können Gaming-Fans über den Samsung Gaming Hub auf Tausende Cloud-basierte Spiele gängiger Anbieter wie Xbox, Nvidia Geforce Now und Utomic zugreifen, die kostenfrei und ohne Konsole direkt verfügbar sind.

The Premiere 9 und The Premiere 7 werden mit dem Start der IFA 2024 im deutschen Markt erhältlich sein. Auf der IFA ist Samsung auf dem Stand CCB-03 zu finden.

