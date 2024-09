Xgimi stellt auf der IFA 2024 den Mogo 3 Pro vorgestellt: ein tragbarer Projektor, der nur 1,1 Kilogramm wiegt und etwa so groß wie ein To-Go-Becher ist. In dem kleinen Gerät steckt aber genug Power für 120-Zoll-Bilder in HD-Qualität und mit 450 ISO Lumen Helligkeit. Mit zwei 5-Watt Harman-Kardon-Lautsprecher und Ambient Light doppelt er sowohl als Bluetooth Speaker und als mobile Lampe. Mit diesen Features erinnert er direkt an Samsungs Lifestyle-Projektor The Freestyle, den Samsung in der zweiten Generation auf der IFA voriges Jahr vorstellte.

Der Projektor ist das erste Modell des chinesischen Herstellers Xgimi mit integriertem Google TV, dem Smart-TV-Betriebssystem von Google. Damit unterstützt er Streaming-Apps wie Netflix und rund 800 kostenlose TV-Kanäle. Der Mogo 3 lässt sich mit Apple- und Android-Geräten verbinden. Mit mehreren Eingängen lassen sich verschiedene Geräte anschließen. Die Einrichtung der Bildfläche erfolgt mit ISA 2.0-Technologie automatisiert. Der Ständer ist um 130 Grad verstellbar, eine Metall-Schiebeschiene soll das Objektiv schützen.

Xgimi machte den Projektor bereits zum Start der IFA 2024 in seinem Onlineshop verfügbar. Dort ist er für einen Preis von 499 Euro erhältlich.

