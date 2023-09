Mit The Freestyle bietet Samsung ein Gadget an, das viele Ideen weckt und sehr vielseitig eingesetzt werden kann. Für den professionellen Einsatz reicht die Leuchtkraft einfach nicht aus. Aber schick ist er schon und insbesondere die Integration in Lampenfassung ist genial – auch für Instore-Installationen. Doch in der Regel sind die Lichtverhältnisse am POS zu hell für ein oder zweit 550-Nits-Freestyle-Projektoren.

Mit dem Gadget adressiert Samsung Consumer, die Videos an die Wand und auch an die Decke projizieren wollen – für Serien- und Filmabende im Park oder Outdoor-Gaming-Nächte. Die neue Generation bringt mit der Smart-Edge-Blending-Funktion nun einen weiteren Use Case: Werden zwei The Freestyle 2 miteinander gekoppelt, liefern sie im Hochformat ein 120-Zoll- und im Querformat ein 160-Zoll-Bild. In der Horizontalen ergibt das ein 21:9-Kinoformat.