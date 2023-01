Auf der vergangenen CES hatte Samsung ein Lifestyle-Produkt vorgestellt, das nach wenigen Wochen ausverkauft war: The Freestyle – ein portabler Projektor, der gleichzeitig Lautsprecher und Ambient-Beleuchtung ist. Auf der CES 2023 zeigt Samsung die erste Version mit Edge Blending, mit der sich zwei Geräte konfigurieren lassen, sodass sie den Inhalt in einem 21:9-Format projizieren. Edge Blending verbindet die Projektionsflächen automatisch, ohne manuelles Ausrichten oder Einstellen. Außerdem integrierte Samsung seinen Gaming Hub in den Projektor, mit dem User in der Cloud spielen können.

Auch Samsungs erster und einziger Laserprojektor, The Premiere, erhält 2023 ein Upgrade: Bisher nur in 4K erhältlich, soll es dieses Jahr ein 8K-Modell geben. Der Kurzdistanzprojektor unterstützt eine maximale Bilddiagonale von 150 Zoll.