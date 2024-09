Bereits zum 32. Mal nimmt Vestel als Aussteller an der IFA teil. Im Fokus der Messepräsentation steht Hardware, Design und Software Vestel plant durch Investitionen in neue Geschäftsbereiche, die Expansion in neue Regionen (insbesondere Deutschland) und Wachstum mit Vestel und von Vestel lizenzierten Marken.

Die Expansion nach Europa erfolgt primär unter der Vestel-Marke. Erstmal sichbar wird die neue Deutschlandstrategie mit der Eröffnung des Omnichannel-Konzepts „Vestel Express“, das vor drei Jahren erfolgreich in der Türkei eingeführt wurde.

Europas erster „Vestel Express“-Store wurde im Rahmen der IFA in der Berliner Friedrichstraße eröffnet. Zeitgleich ging im September auch der erste europäische Online-Shop online. Laut Vestel-CEO Ergün Güler sollen deutsche Verbraucher “das elegante Design des Mittelmeers und die führende Technologie von Vestel” kennenlernen.

Digital Signage Made by Vestel

Auch im B2B-Geschäft mit Digital Signage Screens will Vestel zukünftig in Deutschland eine relevante Marktrolle einnehmen. Erst in der vergangenen Woche konnten die Türken einen Digital Signage Großauftrag verkünden – am Flughafen Istanbul werden alle FIDS-Displays mit Vestel-Screens der neuesten Generation ersetzt.