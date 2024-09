LG hat den deutschlandweiten Roll-out seiner neuen OLED-TV-Reihe Evo M4 begonnen und wird diese auch auf der IFA 2024 vom 6. bis 10. September vorstellen.

Teil des neuen OLED Evo M4-Portfolios ist erstmals auch ein 65-Zoll-Fernseher. Zusätzlich sind wie schon bei der Vorgänger-Serie M3 die Größen 77, 83 und 97 Zoll verfügbar.

Das Besondere der M4-TVs: die Zero Connect Box, die eine kabellose 4K-Video- und Audioübertragung bis zu 144 Hertz ermöglichen und den Nutzern so mehr Freiheit bei der Raumgestaltung geben soll. Um die Signale verlustfrei zu senden, nutzt die Box eine proprietäre 60-Gigahertz-Funkverbindung. Die kabellose Übertragung wurde bei LG das erste Mal Ende 2023 präsentiert.

Technisches Herzstück der M4-Reihe ist der auch im LG OLED Evo G4 eingesetzte α11 4K AI-Prozessor, der eine vierfach höhere Performance als die Vorgängermodelle ermöglicht.

Die neuen Geräte sind in Deutschland ab sofort im Handel verfügbar. Der UVP für das 65 Zoll-Modell liegt bei 4.499 Euro, die Varianten in 77 und 83 Zoll liegen bei einem UVP von 5.999 Euro beziehungsweise 9.199 Euro. Das Serien-Flaggschiff mit einer Bildschirmdiagonale von 97 Zoll wird mit einem UVP von 30.499 Euro in den Handel starten.

Der OLED Evo M4 wird auf der IFA 2024 in der LG-Halle 18 ausgestellt sein.

Anzeige