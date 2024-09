Neben vielen Neuerungen im White-Goods-Portfolio zeigt LG auf der IFA 2024 in Berlin seinen neuen AI Home Hub Thinq On. Er soll als Herzstück eines umfassenden Smart-Home-Ökosystems dienen.

Der KI-Hub lässt sich nahtlos mit einer Vielzahl von Geräten und IoT-Geräten verbinden. Der Thinq On lernt dabei kontinuierlich aus individuellen Nutzungsmustern und allgemeinen Nutzungstrends, um das Ökosystem optimal an den Nutzer anzupassen – LG nennt das „Affectionate Intelligence“.

Natürliche Konversationen

Der kompakte LG Thinq ON hat eine zylindrische Form und eine gedämpfte Farbpalette in Grau und Weiß. Somit soll er sich gut in verschiedenste Räume und Dekors einfügen können. Das Gerät ist mit einem KI-Lautsprecher ausgestattet, der Unterhaltungen mit dem KI-Sprachassistenten von LG und auch das Hören von Audio-Inhalten ermöglicht. Dabei wurde der eingesetzte KI-Chipsatz von LG im Hinblick auf zukünftige Skalierbarkeit entwickelt.

Mit dem Thinq On können Nutzer ihre KI-Geräte und Wohnräume mit gesprochenen Befehlen oder Anfragen steuern, die laut LG in natürlicher, dialogorientierter Weise übermittelt werden. Der KI-Hub von LG versteht nicht nur die Alltagssprache, sondern kann auch den Kontext von Gesprächen verstehen und die Präferenzen des Benutzers für jedes angeschlossene Gerät, IoT-Gerät und jeden Dienst ermitteln. Zudem überwacht Thinq On selbstständig alle Elemente des Smart-Home-Ökosystems und informiert den Nutzer, wenn eine Aufgabe abgeschlossen ist oder wenn ein Problem erkannt wurde.

Darüber hinaus ermöglicht Thinq On die Überprüfung oder Änderung fast aller Geräteeinstellungen allein durch Sprachbefehle.

Schutz mit Shield

LG Thinq On ist nach dem Smart-Home-Standard Matter zertifiziert und unterstützt verschiedene Netzwerkoptionen, einschließlich Wifi und Thread. Neben LG-Produkten ist der Thinq On mit einer wachsenden Anzahl von Geräten und IoT-Geräten anderer Hersteller kompatibel. Die vielen Konnektivitätsoptionen sind auch Ergebnis der Athom-Übernahme im Juli dieses Jahres. Für die IoT-Sicherheit kommt das LG-eigene Shield zum Einsatz. LG Shield verschlüsselt die Nutzerdaten und speichert sie auf einem separaten Server. Darüber hinaus werden laut LG die erforderlichen Datenänderungen in einer sicheren Umgebung vorgenommen.

LG ist auf der IFA 2024 in Berlin am Stand H18-101 präsent.

