Das immersive Erlebnis „Dalí: Cybernetics“ kommt nach Leipzig: Vom 8. August 2024 bis 5. Januar 2025 macht das Kunstkraftwerk Leipzig das Leben und die Meisterwerke von Salvador Dalí zu einem Kunsterlebnis, das in so in Deutschland noch nie zu sehen war. In rund 90 Minuten tauchen die Besucher ein in immersive 360-Grad-Multimedia-Räume, interaktive Installationen, Virtual-Reality-Erfahrungen sowie Infotainment-Angebote und werden eingeladen, selbst zum Künstler zu werden

Davor war die Show bereits in Barcelona zu sehen. Produziert wurde die Ausstellung von Layers of Reality aus Barcelona und für Leipzig offiziell lizensiert von der Gala – Salvador Dalí Stiftung.

Projektion und Interaktivität

Der Parcours beginnt im Kino-Bereich mit Filmen, die Salvador Dalís Leben und Kunst beleuchten. In der Dokumentation „Dalí in New York“ interagiert der katalanische Künstler mit der Stadt und ihren Bewohnern so, wie es in der Folge die Besucher des Kunstkraftwerks mit Dalís Werken tun. In der großen Maschinenhalle folgt danach ein Mix aus 360-Grad-Projektionen, interaktiven Installationen, Hologrammen sowie einer Licht- und Tonshow.

In der Kesselhalle befindet sich der VR-360-Bereich. Mithilfe eines VR-Headsets begibt sich der Besucher auf eine visuelle Reise durch Dalís Meisterwerke. So inspiriert, ist der anschließende Sketch-&-Post-Bereich eine Einladung an die eigene Kreativität. Materialien zum Zeichnen und Malen stehen bereit, um damit eigene Kunstideen zu erschaffen. Das fertige Werk wird gescannt, mit Hilfe von Computertechnik animiert und umgehend an die Wände projiziert.

Im Turm des Kunstkraftwerks folgt abschließend eine vom Kunstkraftwerk Leipzig konzipierte separate Begleitausstellung, die eine Auswahl von Design-Möbeln und Objekten zeigt.

Anzeige