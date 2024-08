Der Intuit Dome wird das neue Zuhause der LA Clippers. Vor zwei Jahren wurde er als „eines der intensivsten Live-Erlebnisse im Sport“ angekündigt. Den Löwenanteil an dieser Next-Level-Experience soll der riesige doppelseitige LED-Ring haben, der Zuschauer in jeder Ecke des Stadions erreicht. Es soll das größte ringförmige Innendisplay weltweit sein. Jetzt sind die Arbeiten daran beendet: Der Mega-Halo hängt von der Decke des Domes und wird am 15. August von Bruno Mars eingeweiht, bevor die NBA-Saison 2024/25 startet.

Mehr als 38.300 Quadratmeter umfassen die beiden Seiten des Screens zusammengerechnet. In dieser Fläche befinden sich 233 Millionen einzelne LEDs. Es handelt sich dabei um eine Maßanfertigung mit 3,9 Millimeter Pixelpitch des Herstellers Daktronics – ein für diese Größe äußerst kleiner Pixelabstand. Damit kann der Screen Bilder in 4K-Auflösung wiedergeben. Der innere Ring hat einen Umfang von 193 Metern und eine Höhe von fast 10 Metern. Der äußere ist 8,5 Meter hoch, mit einem Umfang von 201 Metern.

Dieser Videobericht zeigt das Halo Board, wie es offiziell heißt, in Bewegtbild-Aktion:

Das Ringdisplay für die LA Clippers war eines der ersten Projekte, das Daktronics in seiner neuen Produktionsstätte in Brookings, Oregon, fertigt. Auf 27.432 Quadratmetern stellt der Anbieter hier SMD-LEDs her. Neben dem Mega-Halo stattete Daktronics auch den Rest des Stadions mit LED aus, darunter die LED-Banden am Spielfeldrand.

