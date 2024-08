Kampagne in Pink Epamedia inszeniert starke Frauen

Das österreichische Frauenmagazin Woman fährt gerade eine Image-Kampagne auf Out-of-Home. Dabei setzt Woman auf den Slogan „Make The World More“ und ergänzt ihn in jedem Motiv um eine inspirierende weibliche Persönlichkeit aus Vergangenheit und Gegenwart. Verbreitet werden diese Motive sowohl auf digitalen als auch analogen Werbeträgern von Epamedia.

Das Woman-Magazin will sich mit der Kampagne vor allem mit Frauen in Verbindung bringen, die durch Mut, Intellekt und Empathie die Gesellschaft geprägt haben. Eines der Motive nennt beispielsweise Bertha von Suttner, die als erste Frau den Friedensnobelpreis erhielt. Ein anderes führt Marsha P. Johnson auf, die die ersten Transgender-Proteste in Greenwich Village anführte. Und schließlich Rosa Parks, die sich weigerte, im Bus für einen weißen Passagier aufzustehen und damit die schwarze Bürgerrechtsbewegung auslöste.

Über das Medium Out-of-Home will man mit dieser Botschaft möglichst viele Österreicher erreichen, wie Kerstin Gruber, Director of Operations bei Woman World, erklärt. Claudia Mohr-Stradner, CSO von Epamedia, liegt die Kampagne besonders am Herzen. Gemeinsam mit Woman könne man die Geschichten dieser beeindruckenden Frauen einem breiten Publikum zugänglich machen und ihre Leistungen würdigen.

Anzeige